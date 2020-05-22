В «Пакистанских авиалиниях» назвали число людей на борту разбившегося судна

Более 100 человек находились на борту самолёта «Пакистанских авиалиний», рухнувшего на жилые дома в Карачи. Об этом сообщил представитель авиакомпании.
Airbus A-320 следовал из Лахора, на его борту находились 99 пассажиров и восемь членов экипажа,
Plane Crash Site in— Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali)
#Karachi pic.twitter.com/VKbV3aTZMY May 22, 2020
После крушения воздушное судно загорелось. Местные власти считают, что жертвы могут быть не только среди пассажиров и бортпроводников, но и среди находившихся на земле людей.
Как писал NEWS.ru, самолёт упал рядом с международным аэропортом Джинна.
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