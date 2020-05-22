В «Пакистанских авиалиниях» назвали число людей на борту разбившегося судна

https://static.news.ru/photo/1fba0b92-9c19-11ea-b2c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/PakistanIntAirlines

Более 100 человек находились на борту самолёта «Пакистанских авиалиний», рухнувшего на жилые дома в Карачи. Об этом сообщил представитель авиакомпании.

Airbus A-320 следовал из Лахора, на его борту находились 99 пассажиров и восемь членов экипажа, передаёт BBC.

После крушения воздушное судно загорелось. Местные власти считают, что жертвы могут быть не только среди пассажиров и бортпроводников, но и среди находившихся на земле людей.

Как писал NEWS.ru, самолёт упал рядом с международным аэропортом Джинна.