Происшествия

В «Пакистанских авиалиниях» назвали число людей на борту разбившегося судна

13:25, 22 мая 2020 307
Фото: facebook.com/PakistanIntAirlines

Более 100 человек находились на борту самолёта «Пакистанских авиалиний», рухнувшего на жилые дома в Карачи. Об этом сообщил представитель авиакомпании.

Airbus A-320 следовал из Лахора, на его борту находились 99 пассажиров и восемь членов экипажа, передаёт BBC.

После крушения воздушное судно загорелось. Местные власти считают, что жертвы могут быть не только среди пассажиров и бортпроводников, но и среди находившихся на земле людей.

Как писал NEWS.ru, самолёт упал рядом с международным аэропортом Джинна.

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