В Оренбурге задержали защитника здания «гагаринского» училища

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Силовики задержали в Оренбурге участника проекта «Культурный фронт» Дмитрия Кузнецова, который 18 декабря устроил в городе уличную акцию в защиту здания высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков имени Полбина (ОВВАКУЛ). Там некогда учился будущий первый космонавт Юрий Гагарин.

Как сообщили NEWS.ru соратники Кузнецова, активист, облачённый в скафандр, участвовал в одиночном пикете, чтобы привлечь внимание общественности к ситуации с плачевным состоянием здания ОВВАКУЛ. Участник акции сначала стоял возле бывшего училища, а затем прошёлся по городу и был задержан.

Сохранность здания училища, расформированного в 1993 году, вызывает у градозащитников опасения из-за разрушений кровли, перекрытий и коммуникаций. Брошенное здание не было до недавнего времени даже законсервировано.

С 2003 года нежилые помещения бывшего училища были переданы местными властями в федеральную собственность и находились в ведении Министерства обороны РФ. В 2013 году прокуратурой Оренбурга было инициировано возбуждение уголовного дела за несохранение памятника истории и культуры по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения объекта культурного наследия, повлёкшее по неосторожности его повреждение в крупном размере).

Как писал NEWS.ru, ранее в Хабаровске объявила голодовку журналистка местного издания «Просто газета» Татьяна Хлестунова, находящаяся в спецприёмнике по административной статье. Коллеги считают, что она стала жертвой так называемой арестной карусели, направленной на то, чтобы незаконно держать в изоляции журналистов, освещающих протесты.