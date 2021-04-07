В Оренбурге горит складское помещение

https://static.news.ru/photo/65a8e682-982b-11eb-b160-96000091f725_660.jpg Фото: 56.mchs.gov.ru

Сотрудники пожарно-спасательной службы выехали на место пожара в складском помещении в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области.

По прибытию на место пожара первого подразделения, установлено, что происходит тление пиломатериалов и горение кровли складского помещения. Площадь пожара уточняется. Пострадавших и погибших нет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило утром 8 апреля. На место происшествия также выехала опергруппа ГУ МЧС. На месте работают 47 человек и шесть единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал, что пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе АО «Петросах» на Сахалине утром 8 апреля. В результате едва не погиб 65-летний рабочий.

За жизнь мужчины сейчас борются медики, он получил 70% ожогов тела. По факту происшествия проводится проверка.