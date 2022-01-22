В Омской области задержали подростков, подозреваемых в убийстве семьи

В Омской области задержаны подозреваемые в убийстве семьи из трёх человек. Это 14-летняя дочь погибшей женщины и её 17-летний друг. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

В результате проведённых следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что к преступлению причастны 14-летняя дочь погибшей женщины и 17-летний друг дочери. Подозреваемые задержаны, — говорится в сообщении.

По версии следствия, девушка подговорила своего парня убить мать и отчима, которые были против их отношений. По этой причине в семье установились неприязненные отношения.

О тройном убийстве в селе Юрьевка Павлоградского района стало известно утром 22 января. Неизвестный зарезал 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и её 10-летнюю дочь.

По данным регионального СК, 17-летний парень около двух часов ночи 22 января пробрался в дом жертв. Там он ударил ножом взрослых, а также 10-летнюю девочку, страдавшую заболеванием опорно-двигательного аппарата, за которой 14-летняя подозреваемая не хотела ухаживать.

После убийства девушка забрала 6-летнего брата и отправилась к соседям, где рассказала, что в дом ворвался неизвестный и убил родителей. По её словам был составлен фальшивый фоторобот.

Полиция разыскивала подозреваемого на основании вымышленного фоторобота в течение полутора дней. Однако после анализа места преступления специалисты усомнились в правдивости показаний девушки. Дополнительные следственные действия подтвердили, что она лгала.

На допросах подозреваемые сознались в совершённом преступлении.

17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож — орудие убийства — и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства, — сообщает СК.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу.