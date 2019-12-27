В результате столкновения пассажирского микроавтобуса и «КамАЗа» в Омске пострадали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
В сообщении указано, что ДТП произошло в субботу около 07:40 (04:40 по мск) на Ленинградской площади,
По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса, двигаясь по Ленинградскому мосту, столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». Помощь медиков понадобилась семерым пассажирам, — рассказали в пресс-службе МВД.
Правоохранители также рассказали, что на месте аварии сейчас работают экстренные службы.
Ранее в Аткарском районе Саратовской области произошло крупное ДТП, в результате которого погибли три человека, писал NEWS.ru.
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