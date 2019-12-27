https://static.news.ru/photo/74513e4c-2931-11ea-b12f-fa163e074e61_660.jpg Фото: УМВД России по Омской области

В результате столкновения пассажирского микроавтобуса и «КамАЗа» в Омске пострадали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

В сообщении указано, что ДТП произошло в субботу около 07:40 (04:40 по мск) на Ленинградской площади, передаёт ТАСС.

По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса, двигаясь по Ленинградскому мосту, столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». Помощь медиков понадобилась семерым пассажирам, — рассказали в пресс-службе МВД.

Правоохранители также рассказали, что на месте аварии сейчас работают экстренные службы.

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