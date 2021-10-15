В новосибирском Институте лазерной физики начались обыски

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В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Институт лазерной физики Сибирского отделения РАН. Об этом пишет ТАСС со ссылкой источник в РАН.

Проводятся обыски в Институте лазерной физики СО РАН, — сказал источник.

Следственные действия происходят в рамках уголовного дела в отношении директора института Алексея Тайченачева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, отмечает издание «Континент Сибирь».

Институт лазерной физики Сибирского отделения Академии наук СССР был создан в 1991 году на базе отделения лазерной физики Института теплофизики и отдела физики плазмы и космического моделирования Института теоретической и прикладной механики.

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