В Новосибирске проверят информацию о вечеринке без масок в центре города

Новосибирские власти просят полицию провести проверку по факту вечеринки, которая прошла в центре города, несмотря на введённые из-за коронавируса ограничительные меры.
По сведениям, изложенным в материалах СМИ, и сообщениям в соцсетях губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил полиции провести проверку по фактам нарушения общественного порядка и режима тишины, — рассказал РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.
В свою очередь пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов подчеркнул, что мэрия передала свои предположения правоохранительным органам.
Ранее NEWS.ru писал, что вечеринка прошла на одной из ресторанных улиц Новосибирска. Об этом сообщил сотрудник одного из ресторанов города, который проходил мимо. Несколько десятков молодых людей без масок танцевали под музыку. Видео и фотографии инцидента появились в соцсетях.