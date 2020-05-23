В Новосибирске проверят информацию о вечеринке без масок в центре города

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Тринадцатилетний подросток угнал автомобиль своего отца в Приморье и уехал кататься с друзьями. В результате он попал в ДТП, в котором пострадали четверо несовершеннолетних. Авария произошла на автодороге Дальнегорск — Краснореченский.

В районе 14-го километра водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги, — сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону. В ДТП ушибы и ссадины получили трое...