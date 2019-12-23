https://static.news.ru/photo/d8516b68-25a0-11ea-93be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске 60-летняя женщина создала сеть публичных домов, общий ежемесячный доход которой составлял около миллиона рублей.

По данным регионального главка МВД, в 2009 году пенсионерка организовала преступную группу, которая занималась вовлечением девушек в занятие проституцией. В неё входили муж и сын женщины, а также ещё около восьми сутенёров.

В конце 2018 года сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь деятельность банды. Восьми её участникам были предъявлены обвинения. Организатор группы, её муж и сын арестованы по ходатайству следствия, передаёт « Коммерсант ».

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Лондона задержала 17 человек, подозреваемых в причастности к торговле людьми. Операция проводилась при поддержке властей Румынии.