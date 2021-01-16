В Новосибирске мужчина помог сыну избить ребёнка

https://static.news.ru/photo/34b4466e-58a9-11eb-9620-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи в Новосибирске разбираются в инциденте, который произошёл на одной из детских площадок. Там мужчина помог сыну избить чужого ребёнка.

Инцидент произошёл 11 января. Драка началась с ссоры детей возле горки. После этого, по словам очевидцев, отец одного из них повалил обидчика своего сына на землю и держал, пока тот избивал ребёнка, рассказали обстоятельства произошедшего в региональном управлении Следственного комитета.

В областном главке МВД в свою очередь уточнили, что пострадавший — мальчик 2010 года рождения был госпитализирован с подозрением на сотрясение головного мозга.

Сотрудниками ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних. — NEWS.ru) отдела полиции «Кировский» проводится проверка по данному факту. Опрошены участники конфликта. Потерпевшей стороне выдано направление на прохождение судмедэкспертизы, которая установит вред, нанесённый здоровью ребёнка, — сказано в сообщении регионального главка МВД.

Вместе с тем, уточнили в полиции, второй принимавший участие в конфликте ровесник пострадавшего также получил травмы. У него диагностированы ушибы мягких тканей лица. Вторая сторона конфликта также подала заявление в полицию, проводится проверка.

Ранее в Уфе, как писал NEWS.ru, суд приговорил местного жителя к восьми годам колонии строгого режима. В январе 2020 года он до смерти забил предполагаемого педофила, который незадолго до этого предлагал двум мальчикам за деньги раздеться у него в квартире.