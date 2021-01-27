В Новосибирске девочка выжила после падения с седьмого этажа

В Новосибирске госпитализирована 13-летняя девочка с травмами, характерными для падения с высоты. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.
Девочка была обнаружена утром 28 января у жилого дома по улице Толстого. Предполагается, что она выпала из окна квартиры на седьмом этаже.
По данному факту сотрудники СКР по Новосибирской области начали доследственную проверку. Они устанавливают причины и обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение,
Ранее NEWS.ru писал о похожем происшествии в Томске. Там шестилетняя девочка выпала из окна на четвёртом этаже. При этом она не получила ни одного перелома, поскольку приземлилась в сугроб.
Петербургскому шестикласснику повезло меньше. Пытаясь повторить сцену из аниме «Тетрадь смерти», он также упал с высоты четвёртого этажа. В результате подросток оказался в реанимации.