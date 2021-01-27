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Происшествия

В Новосибирске девочка выжила после падения с седьмого этажа

10:23, 28 января 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске госпитализирована 13-летняя девочка с травмами, характерными для падения с высоты. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.

Девочка была обнаружена утром 28 января у жилого дома по улице Толстого. Предполагается, что она выпала из окна квартиры на седьмом этаже.

По данному факту сотрудники СКР по Новосибирской области начали доследственную проверку. Они устанавливают причины и обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал о похожем происшествии в Томске. Там шестилетняя девочка выпала из окна на четвёртом этаже. При этом она не получила ни одного перелома, поскольку приземлилась в сугроб.

Петербургскому шестикласснику повезло меньше. Пытаясь повторить сцену из аниме «Тетрадь смерти», он также упал с высоты четвёртого этажа. В результате подросток оказался в реанимации.

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