В ночь на субботу в Узбекистане произошли два землетрясения

https://static.news.ru/photo/d93c8b92-7e42-11eb-b247-96000091f725_660.jpg Фото: Ivan Damanik/Global Look Press

На территории нескольких областей Узбекистана в ночь на субботу, 6 марта, произошли два землетрясения. Магнитуда катаклизмов составила 4,4 и 4. Об этом журналистам сообщили представители Центра сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана при МЧС республики.

Первое землетрясение произошло в −2:52 по местному времени. Как уточняется, эпицентр находился в Пскентском районе Ташкентской области. Очаг — 10 км, магнитуда — 4,4. Подземные точки ощущались в Ташкенте, Гулистан и Джизаке. Их сила составила четыре, три и балла соответственно.

Эпицентр второго землетрясения, случившегося в 06:04 по местному времени, находился на территории Киргизии, а именно — в Кадамжайском районе в 252 км в юго- восточном направлении от Ташкента.

Магнитуда в эпицентре составила 4. Глубина очага 13 км. Подземные толчки ощущались в Фергане, Андижане и Намангане с силой в четыре балла, — передаёт сообщение ТАСС.

О пострадавших или погибших в результате землетрясений не сообщается.

Как ранее писал NEWS.ru, у восточного побережья Северного острова Новой Зеландии зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,2. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.