Двое российских моряков с судна AMBIKA, на которое напали пираты, освобождены в Нигерии. Об этом заявил представитель ВМС страны Сулеман Дахун.
Пираты атаковали судно 2 января. Им удалось взять в заложники двух граждан РФ и одного индийца. Сотрудники спасательной группы ВМС Нигерии попытались отбить их у преступников, но в результате перестрелки четверо спасателей были убиты. Позднее информацию о захвате в плен россиян подтвердило посольство РФ в Нигерии.
Трое похищенных были вызволены из плена в ночь на 8 января в ходе спецоперации команды ВМС в штате Ондо на юго-западе страны,
Заложников освободили около 23:00 во вторник. Один из похитителей арестован, — подтвердил он.
В ходе спецоперации один из похитителей был убит. Нигерийские правоохранители продолжают поиски оставшихся на свободе пиратов.
Ранее возле Камеруна пираты напали на греческий танкер и похитили восемь членов экипажа, писал NEWS.ru.
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