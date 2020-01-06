https://static.news.ru/photo/cbc90cc6-3229-11ea-a62a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Columbia Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Двое российских моряков с судна AMBIKA, на которое напали пираты, освобождены в Нигерии. Об этом заявил представитель ВМС страны Сулеман Дахун.

Пираты атаковали судно 2 января. Им удалось взять в заложники двух граждан РФ и одного индийца. Сотрудники спасательной группы ВМС Нигерии попытались отбить их у преступников, но в результате перестрелки четверо спасателей были убиты. Позднее информацию о захвате в плен россиян подтвердило посольство РФ в Нигерии.

Трое похищенных были вызволены из плена в ночь на 8 января в ходе спецоперации команды ВМС в штате Ондо на юго-западе страны, рассказал представитель флота, передаёт AFP.

Заложников освободили около 23:00 во вторник. Один из похитителей арестован, — подтвердил он.

В ходе спецоперации один из похитителей был убит. Нигерийские правоохранители продолжают поиски оставшихся на свободе пиратов.

Ранее возле Камеруна пираты напали на греческий танкер и похитили восемь членов экипажа, писал NEWS.ru.