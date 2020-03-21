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В экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на бортах ещё пяти пассажирских самолётов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Таким образом, число бортов на внутрироссийских рейсах под «угрозой взрыва» увеличилось до восьми. Злоумышленники, личности которых пока не установлены, сообщили о «минировании» ещё пяти самолётов: Сургут — Москва, Хабаровск —...