Частный вертолёт Bell 206 разбился в Ненецком автономном округе. Он вылетел из Нарьян-Мара на метеостанцию «Северное ОГМС».
Его обнаружили разрушенным, есть погибшие, — заявили очевидцы.
На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. Устанавливаются детали инцидента.
NEWS.ru писал в феврале 2020 года, что при крушении вертолёта в Татарстане погиб депутат Госдумы. Вместе с ним летели пилот и ещё один пассажир. Последним удалось выжить.
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