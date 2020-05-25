В Мурманской области водолазы нашли тело пропавшей пятилетней девочки

https://static.news.ru/photo/d5f0d90a-9eac-11ea-b580-fa163e074e61_660.jpg Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Найдено тело пропавшей под Мурманском пятилетней девочки. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

24 мая девочка ушла гулять с друзьями в сторону реки Тунтсайоки и не вернулась. Труп был обнаружен примерно в 300 метрах ниже по течению от возможного места падения.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Для установления причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

В поиске девочки были задействованы 440 человек и 12 единиц техники. В поисках помогали полицейские, военные, местные жители и волонтёры из других регионов.

NEWS.ru писал, что в мусорном контейнере в Подмосковье нашли тело младенца в обувной коробке. Оперативники пытаются установить личность матери. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Пензе в лесополосе нашли труп школьницы, которая пропала два дня назад. На теле обнаружены признаки насилия.