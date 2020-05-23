440 человек ищут пропавшую девочку в Мурманской области

Сотрудники управления МЧС по Мурманской области ищут пропавшую в Кандалакшском районе пятилетнюю девочку.
Об этом ТАСС
Спасателям в поисках помогают полицейские, военные, местные жители и волонтёры из других регионов. Всего в поисковой операции принимают участие 440 человек и 12 единиц техники. В состав отряда МЧС входит водолазная группа.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в лесополосе в Пензенской области обнаружили мёртвой пропавшую два дня назад школьницу. На теле девочки обнаружены следы насилия.
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