440 человек ищут пропавшую девочку в Мурманской области

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Сотрудники управления МЧС по Мурманской области ищут пропавшую в Кандалакшском районе пятилетнюю девочку.

Об этом ТАСС рассказали в региональном управлении МЧС. Информация о пропаже ребёнка поступила в ведомство в ночь на 24 мая. Девочка вместе с друзьями ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки и домой не вернулась.

Спасателям в поисках помогают полицейские, военные, местные жители и волонтёры из других регионов. Всего в поисковой операции принимают участие 440 человек и 12 единиц техники. В состав отряда МЧС входит водолазная группа.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в лесополосе в Пензенской области обнаружили мёртвой пропавшую два дня назад школьницу. На теле девочки обнаружены следы насилия.