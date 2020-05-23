Пропавшую в Пензе школьницу нашли мёртвой

Школьницу, пропавшую в Пензе два дня назад, нашли мёртвой в лесополосе. На её теле следователи обнаружили признаки насилия.
СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).
Следователи, криминалисты и сотрудники МВД проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица, совершившего данное преступление. Ведомство также
Ранее NEWS.ru писал, что в Тюмени нашли тело школьницы, пропавшей около полугода назад. Предполагается, что она была убита. Незадолго до смерти девочку видели в компании неизвестного мужчины.
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