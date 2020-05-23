Пропавшую в Пензе школьницу нашли мёртвой

https://static.news.ru/photo/fe2dcc62-9da2-11ea-bc0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьницу, пропавшую в Пензе два дня назад, нашли мёртвой в лесополосе. На её теле следователи обнаружили признаки насилия.

СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Следователи, криминалисты и сотрудники МВД проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица, совершившего данное преступление. Ведомство также обратилось к жителям региона с просьбой поделиться информацией, которая может помочь следствию.

Ранее NEWS.ru писал, что в Тюмени нашли тело школьницы, пропавшей около полугода назад. Предполагается, что она была убита. Незадолго до смерти девочку видели в компании неизвестного мужчины.