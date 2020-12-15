В Москве зарезали курьера Delivery Club

https://static.news.ru/photo/eab42dc8-3f7f-11eb-90b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Девятнадцатилетний курьер Delivery Club погиб после удара ножом в Москве в районе Ясенево.

Курьер службы доставки Delivery Club получил ножевое ранение от неизвестного. Нож задел сердце. Он скончался в больнице, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Погибший является уроженцем Киргизии. В данное время преступника разыскивают полицейские.

Ранее подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины. Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что 15 декабря в дежурную часть в Дмитровском городском округе поступило сообщение о происшествии возле одного из магазинов. Очевидцы рассказали, что мужчина нанёс несколько ударов ножом женщине. Пострадавшая скончалась от полученных ран. Полиция немедленно ввела в действие план «Перехват». В кратчайшие сроки после происшествия подозреваемого в убийстве задержали в машине такси. Им оказался 25-летний житель области, писал NEWS.ru.