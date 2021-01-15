В Москве заключённый пытался покончить с собой в СИЗО «Бутырка»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге автомобиль каршеринга после столкновения с другой машиной влетел в толпу людей, стоявших на тротуаре. Лишь по счастливой случайности никто не погиб, одна женщина с травмами госпитализирована.

Авария произошла вечером 15 января на улице Шаврова в Приморском районе, передаёт сайт Пятого канала. По предварительным данным, водитель арендованного седана попытался проехать перекрёсток на жёлтый сигнал светофора и врезался...