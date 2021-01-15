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В Москве заключённый пытался покончить с собой в СИЗО «Бутырка»

13:09, 16 января 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заключённый московского СИЗО «Бутырка» попытался совершить самоубийство 15 января.

36-летний заключённый попытался совершить самоубийство. Его госпитализировали в институт Склифосовского, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку.

Ранее сотрудники московского следственного изолятора «Матросская Тишина» нашли мёртвым 32-летнего заключённого Сергея Козлова. Он совершил самоубийство. Мужчина был обвиняемым по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке наркотиков.

До этого американская сценаристка, трансгендер и ЛГБТ-активистка Камила Мария Консепсьон совершила самоубийство. Ей было 28 лет. Консепсьон работала над двумя сериалами Netflix — Gentefied и «Рассвет», писал NEWS.ru.

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