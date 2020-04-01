https://static.news.ru/photo/3ca15946-5f64-11ea-a5fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спасатели тушат пожар в пятиэтажном административно-складском здании на западе Москвы.

Сообщение о возгорании на Бережковской набережной, 20 поступило в 14:04. По предварительной информации, очаг находится на пятом этаже, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомств отметили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее NEWS.ru писал о пожаре в складском помещении на северо Москвы. Из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек. Инцидент произошёл по адресу: Сигнальный проезд, дом 16, строение 20.