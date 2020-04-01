Спасатели тушат пожар в пятиэтажном административно-складском здании на западе Москвы.
Сообщение о возгорании на Бережковской набережной, 20 поступило в 14:04. По предварительной информации, очаг находится на пятом этаже,
В ведомств отметили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее NEWS.ru писал о пожаре в складском помещении на северо Москвы. Из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек. Инцидент произошёл по адресу: Сигнальный проезд, дом 16, строение 20.
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