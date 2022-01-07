В Москве задержали пенсионера за растление школьницы в метро

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В Москве задержали пенсионера за растление 13-летней школьницы в столичном метрополитене. Инцидент произошёл 4 января, пишет MK.RU.

Случай произошёл на отрезке Арбатско-Покровской, синей линии между станциями «Строгино» и «Кунцевская». Пожилой мужчина расстегнул ширинку, вытащил свой половой орган и принялся мастурбировать на глазах у школьницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что обвинённый в растлении ребёнка депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артём Самсонов остался в должности, сообщила его помощница Наталья Кочугова. Он продолжает работать из СИЗО, хоть больше и не получает зарплату.

Она добавила, что депутату пишут избиратели, он рассматривает каждое письмо. Кочугова также считает, что заксобрание лишило Самсонова зарплаты, чтобы его семья не могла оплачивать адвокатов.