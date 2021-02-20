В Москве возбудили дело в отношении матери, задушившей двоих детей

Правоохранительные органы Москвы возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая задушила двух своих детей. Об этом сообщили в московском главке Следственного комитета России.
На северо-востоке столицы женщина задушила двух своих детей, одному из которых три года, второму 11 лет. После чего она попыталась совершить суицид, — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах Москвы.
Дело было заведено по статье «Убийство малолетних».
По данным следствия, вечером 20 февраля женщина задушила своих детей, младшему из которых было три года, а старшему — 11 лет, после чего попыталась покончить с собой. На данный момент она госпитализирована.
Следователи изучают обстоятельства произошедшего, опрашивают соседей и мужа подозреваемой.
Накануне NEWS.ru сообщал, что женщина 1984 года рождения убила двоих детей, после чего попыталась убить себя. После неудачной попытки суицида она была госпитализирована.