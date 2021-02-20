В Москве возбудили дело в отношении матери, задушившей двоих детей

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В одном из жилых кварталов Манилы вспыхнул пожал. В результате инцидента погибли пять человек, четверо из которых — дети в возрасте от 3 до 12 лет.

Кадры мощного пожара опубликованы в Twitter пожарной службы столицы Филиппин. Отмечается, что в результате возгорания пострадали ещё пять человек, в том числе девятилетний ребёнок. По данным спасателей, пожар повредил 300...