В московской квартире произошёл мощный взрыв из-за петарды

Мощная петарда взорвалась в квартире пятиэтажки на северо-западе Москвы. В результате были выбиты стёкла, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

В квартире пятиэтажного жилого дома на улице Героев Панфиловцев, предварительно, произошёл взрыв мощной петарды, выбило стёкла, — говорится в сообщении.

Отмечается, что был слышен громкий хлопок. По предварительным данным, инцидент не связан с газом. На месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, проводятся следственные мероприятия. По предварительным данным, петарда была самодельной.

Пострадавший госпитализирован с серьёзными травмами лица. Эвакуация подъезда не проводилась. Кроме выбитых стёкол разрушений нет, — сообщает , в свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник.

Также агентство утверждает, что петард было несколько. Уточняется, что пострадавший мужчина снимал квартиру. Под Новый год москвич смастерил петарду. Она взорвалась в квартире. «Умельца» увезли в больницу с рваными ранами по всему телу, особенно пострадали руки и голова.

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации Евгений Фёдоров предложил запретить продажу пиротехники несовершеннолетним подобно тому, как ограничен доступ к табаку и алкоголю. Он также считает, что необходимо не допустить запуска фейерверков возле жилых домов.

Эксперт по безопасности Александр Гофштейн посоветовал при покупке петард, фейерверков и бенгальских огней внимательно рассмотреть упаковку: небрежная, с размытыми надписями свидетельствует о некачественном товаре. Гофштейн рекомендует запускать фейерверки только на улице, желательно на специальных площадках, а после того как подожжён фитиль, отойти. При этом если устройство выдало восемь залпов из заявленных девяти, поджигать его заново нельзя.