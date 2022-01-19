В Москве группа мигрантов избили мужчину и забрали 100 тысяч рублей
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:45, 19 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве полицейские задержали за разбойное нападение на 27-летнего мужчину семерых иностранных граждан в возрасте от 21 до 29 лет, об этом в среду, 19 января, передаёт РЕН ТВ. Злоумышленники избили пострадавшего, отобрали сумку с деньгами и запихнули в багажник автомобиля. Через некоторое время мужчину высадили из машины, и он обратился в полицию.
Пострадавший пояснил, что 15 января у него и его друга произошёл конфликт с компанией незнакомцев. В какой-то момент они ворвались в гараж, где он помогал приятелю выбирать запчасти, и начали избивать его, а затем заставили сесть в свою машину. После этого они отобрали у него сумку, в которой находилось 100 тысяч рублей, дорогостоящие часы и документы. Затем компания высадила его. Компанию налётчиков задержали по горячим следам, — сообщает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили вдову Александра Градского Марину Коташенко на 100 млн рублей. Трое злоумышленников подстроили ДТП на трассе у Наро-Фоминска, когда женщина выезжала из коттеджного посёлка на своей машине. Полиция завела дело по статье «Разбой» после ограбления. Устанавливаются личности злоумышленников, ведётся их розыск.