В Москве группа мигрантов избили мужчину и забрали 100 тысяч рублей

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Из Керченского политехнического колледжа эвакуировали студентов, сообщила пресс-секретарь Минобразования Крыма Александра Шелухина, передаёт РИА Новости. По её словам, в учебное заведение по электронной почте поступило анонимное сообщение о минировании.

Появилась информация о «минировании», которую оперативно передали в правоохранительные органы. Проведена эвакуация студентов, на месте работают все оперативные службы, — сказала Шелухина. Она добавила, что, предварительно, информация о минировании колледжа...