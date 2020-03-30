Медики сообщили о смерти четырёх пациентов в столице. Причиной летального исхода стал коронавирус. Возраст пациентов составлял от 76 до 86 лет.
По данным врачей, у всех больных был подтверждён диагноз «пневмония». Двое из них были в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Отмечается, что все больные имели хронические заболевания. В частности, у них был хронический пиелонефрит, бронхиальная астма и хроническая ишемия мозга.
На данный момент в столице выявлено 1226 случаев заболевания, выписаны 28 человек, а 10 скончались от болезни.
NEWS.ru передавал ранее, что в Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом. Она страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и недавно перенесла инфаркт.
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