https://static.news.ru/photo/016b08d2-72be-11ea-b5cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики сообщили о смерти четырёх пациентов в столице. Причиной летального исхода стал коронавирус. Возраст пациентов составлял от 76 до 86 лет.

По данным врачей, у всех больных был подтверждён диагноз «пневмония». Двое из них были в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Отмечается, что все больные имели хронические заболевания. В частности, у них был хронический пиелонефрит, бронхиальная астма и хроническая ишемия мозга.

На данный момент в столице выявлено 1226 случаев заболевания, выписаны 28 человек, а 10 скончались от болезни.

NEWS.ru передавал ранее, что в Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом. Она страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и недавно перенесла инфаркт.