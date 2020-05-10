Происшествия

В Москве обокрали квартиру бывшей жены Олега Дерипаски

15:13, 10 мая 2020 220
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квартиру бывшей супруги миллиардера Олега Дерипаски обокрали в Москве. Злоумышленники проникли в жилище Полины Юмашевой через балкон.

Преступники нашли внутри сейф и разбили его кувалдой, забрав оттуда драгоценности, сообщает РЕН ТВ. Следы кражи обнаружила помощница Юмашевой, приехавшая проверить жильё.

Сумма похищенного пока не установлена. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Бурятии, как писал NEWS.ru, в День Победы ограбили ветерана войны. Знакомый силой отобрал у него памятную медаль и три тысячи рублей.

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