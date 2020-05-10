В Москве обокрали квартиру бывшей жены Олега Дерипаски

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Неизвестный выстрелил из ружья в мужчину на северо-западе Москвы. Этому предшествовал конфликт, причины которого сейчас выясняют правоохранительные органы.

Вступившись за пострадавшего, его отец ранил нападавшего ножом, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. Задержан ли стрелявший, не уточняется. Получивший огнестрельное ранение мужчина скончался. Ранее на...