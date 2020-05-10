В Москве обокрали квартиру бывшей жены Олега Дерипаски

Квартиру бывшей супруги миллиардера Олега Дерипаски обокрали в Москве. Злоумышленники проникли в жилище Полины Юмашевой через балкон.
Преступники нашли внутри сейф и разбили его кувалдой, забрав оттуда драгоценности,
Сумма похищенного пока не установлена. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в Бурятии, как писал NEWS.ru, в День Победы ограбили ветерана войны. Знакомый силой отобрал у него памятную медаль и три тысячи рублей.
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