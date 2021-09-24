В Москве нашли тела двух курсантов полицейской академии и труп животного
В квартире на западе Москвы были обнаружены тела двух курсантов полицейской академии - парня и девушки. Рядом с ними был обнаружен труп котёнка. Об этом пишет Mash.
Мать девушки
Предварительной причиной смертью называют отравление. Чем именно отравились студенты и их домашний питомец будут выяснять специалисты при проведении экспертизы. Не уточняется, было ли возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. Выясняются все детали инцидента.
Ранее в посёлке Островцы под Люберцами все жильцы общежития отравились: источник отравления пока не установлен. У всех жителей дома выявили кишечную инфекцию. Восьмерых пострадавших госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.