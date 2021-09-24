В Москве нашли тела двух курсантов полицейской академии и труп животного

В квартире на западе Москвы были обнаружены тела двух курсантов полицейской академии - парня и девушки. Рядом с ними был обнаружен труп котёнка. Об этом пишет Mash.

Мать девушки заволновалась , что та не отвечает на звонки перед сборами в учебном заведении. Тогда женщина попросила отца студентки поехать к дочери и узнать, что происходит. Когда мужчина приехал в квартиру, он обнаружил тела молодых людей в ванной. Помимо этого, в квартире был найден труп котёнка.

Предварительной причиной смертью называют отравление. Чем именно отравились студенты и их домашний питомец будут выяснять специалисты при проведении экспертизы. Не уточняется, было ли возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. Выясняются все детали инцидента.

Ранее в посёлке Островцы под Люберцами все жильцы общежития отравились: источник отравления пока не установлен. У всех жителей дома выявили кишечную инфекцию. Восьмерых пострадавших госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.