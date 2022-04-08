В Москве на Люблинской улице грузовик врезался в авто с дорожными рабочими

На Люблинской улице на востоке Москвы 9 апреля произошло смертельное ДТП с участием грузовика и «газели», в которой находились дорожные рабочие, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В результате аварии один человек скончался, ещё четверо пострадали. Прокуратура Москвы взяла ситуацию под свой контроль.

По предварительной информации, утром 9 апреля 2022 года 44-летний водитель грузового автомобиля Scania совершил столкновение с автомобилем «Газель» и ГАЗ, — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, при столкновении один человек погиб, ещё четверо пострадали, при этом один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии. На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются под контролем московской прокуратуры, которая также проследит за принятием процессуального решения по факту смертельного ДТП.

Ранее в Ростовской области микроавтобус с гражданами Донецкой Народной Республики столкнулся с грузовиком на трассе Матвеево-Курганск — Родионово-Несветайск. В результате аварии скончался один человек, ещё шестеро пострадали. Всего в автомобиле на момент ДТП находилось 17 граждан ДНР. Обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются.