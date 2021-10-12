В Москве мужчина выстрелил в полицейского в отделе МВД

В Москве заведено уголовное дело на мужчину, который пришел с огнестрельным оружием к отделу МВД по Преображенскому району. Он выстрелил у КПП в сотрудника правоохранительных органов, не попал и сразу был обезврежен. Об этом Lenta.ru сообщила представитель главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел 12 октября. Против мужчины возбудили дело по статье 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» УК РФ.

Позднее Telegram-канал «112» рассказал, что стала известна его личность. Это 50-летний Константин Бабаркин. Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, с собой у него был пистолет Макарова. Задержанный рассказал, что оружие он приобрёл 15 лет назад.

Ранее сообщалось, что сотрудница комендантского взвода отдела хабаровской полиции скончалась на рабочем месте. Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Женщину нашли в туалете. Следствие рассматривает версию о неосторожном обращении с оружием. Сотрудницу полиции 1983 года рождения обнаружили без сознания в туалете комнаты для административно задержанных. В её груди была огнестрельная рана. Коллеги женщины слышали звук выстрела. Раненая скончалась до приезда реанимационной бригады, у неё остались двое детей.