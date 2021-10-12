В Москве мужчина выстрелил в полицейского в отделе МВД

В Москве заведено уголовное дело на мужчину, который пришел с огнестрельным оружием к отделу МВД по Преображенскому району. Он выстрелил у КПП в сотрудника правоохранительных органов, не попал и сразу был обезврежен. Об этом Lenta.ru сообщила представитель главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, инцидент
Позднее Telegram-канал «112» рассказал, что стала
Ранее сообщалось, что сотрудница комендантского взвода отдела хабаровской полиции скончалась на рабочем месте. Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Женщину нашли в туалете. Следствие рассматривает версию о неосторожном обращении с оружием. Сотрудницу полиции 1983 года рождения обнаружили без сознания в туалете комнаты для административно задержанных. В её груди была огнестрельная рана. Коллеги женщины слышали звук выстрела. Раненая скончалась до приезда реанимационной бригады, у неё остались двое детей.