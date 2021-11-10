В Москве мужчина пошёл в туалет, и полицейские лишили его 1 млн рублей
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
19:39, 10 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве полицейские украли у мужчины 1 млн рублей, когда он пошёл в туалет. Москвича заподозрили в том, что он оставлял «закладку» с наркотиками в лесу. Об этом пишет Baza.
Летом мужчина поехал на строительный рынок на Калужском шоссе. С собой у него была сумка с деньгами, часть из которых он одолжил у тёщи на ремонт. В какой-то момент москвичу захотелось в туалет и он остановился у ближайшего леса, чтобы справить нужду, а когда вернулся — у авто его уже ждали полицейские.
Стражи «правопорядка» заявили, что потерпевший ходил в лес, чтобы оставить там наркотики, а потому нужно было обыскать его машину. Когда полицейские заметили сумку с деньгами, они отвели мужчину в лес, несмотря на его оправдания.
Один из оперативников пояснил Роме, что найденные деньги — фальшивые, поэтому их нужно проверить. Через 15 минут он вернулся и заявил, что деньги конфискованы. А чтобы Роман не терял веру в полицию, оперативник кинул ему через окно 270 тысяч, со словами «ты на нас не обижайся», — говорится в сообщении.
В результате потерпевший отправился в полицию. Подозреваемые задержаны, их обвиняют в грабеже в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. В ближайшее время суд изберёт им меру пресечения.
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