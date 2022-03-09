Мужчина напал с ножом на двух подростков в Москве

Мужчина напал с ножом напал на двух подростков на западе Москвы. Оба были госпитализированы, однако позднее одного из них отпустили домой. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщило ГСУ СК РФ по городу Москве.

Кунцевским следственным отделом по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления... покушение на убийство двух лиц, — говорится в сообщении.

ЧП произошло вечером 7 марта вблизи Барвихинской улицы В ходе словесной перепалки мужчина напал на подростков, нанеся им ножевые ранения в область жизненно важных органов, после чего скрылся. Впоследствии сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области пьяный водитель сбил двух девочек 15 и 17 лет. Одна из них погибла на месте. Вторую девочку госпитализировали в местную больницу в тяжёлом состоянии, она находится в реанимации.