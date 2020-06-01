В Москве мигранты похитили у водителя 130 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/795dbb5e-a41a-11ea-859b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные правоохранители задержали двух приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в хищении 130 тысяч рублей у водителя.

Как рассказала заместитель начальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь, потерпевший водитель обратился в полицию с заявлением о краже.

По словам мужчины, он ехал на своём автомобиле по улице 800-летия Москвы, когда заметил машину, которая моргала ему фарами. Решив, что в автомобиле неисправность, он остановился, к нему вышли два человека и, представившись полицейскими, осмотрели карманы его куртки. После чего сели в свою машину и скрылись. Позднее водитель обнаружил пропажу денег.

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых — 26 и 29 лет. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража», пишет РИА Новости.

Накануне на Ленинградском шоссе в Москве неизвестные брызнули мужчине в лицо из газового баллончика, избили и отобрали у него рюкзак с 12 миллионами рублей, сообщал NEWS.ru.