В Москве мигранты похитили у водителя 130 тысяч рублей

Столичные правоохранители задержали двух приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в хищении 130 тысяч рублей у водителя.
Как рассказала заместитель начальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь, потерпевший водитель обратился в полицию с заявлением о краже.
По словам мужчины, он ехал на своём автомобиле по улице 800-летия Москвы, когда заметил машину, которая моргала ему фарами. Решив, что в автомобиле неисправность, он остановился, к нему вышли два человека и, представившись полицейскими, осмотрели карманы его куртки. После чего сели в свою машину и скрылись. Позднее водитель обнаружил пропажу денег.
Сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых — 26 и 29 лет. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража»,
Накануне на Ленинградском шоссе в Москве неизвестные брызнули мужчине в лицо из газового баллончика, избили и отобрали у него рюкзак с 12 миллионами рублей, сообщал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники