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Происшествия

В Москве автомобиль въехал в автобус, высаживающий людей на остановке

08:09, 17 марта 2021 26
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На востоке Москвы автомобиль выехал на тротуар и столкнулся с автобусом, который высаживал людей на остановке. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Инцидент произошёл на улице Стромынка. По имеющимся данным, пострадали два человека.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

О состоянии пострадавших не сообщается. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее NEWS.ru писал, что пять человек — трое взрослых и двое детей — погибли в Свердловской области в результате лобового столкновения легкового автомобиля и большегруза.

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