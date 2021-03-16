В Москве автомобиль въехал в автобус, высаживающий людей на остановке

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Восьмилетний мальчик, которого облила бензином и подожгла собственная мать, умер в больнице Курской области. Об этом сообщили в областной администрации.

По информации курской областной клинической больницы, мальчик, доставленный с обширными ожогами тела из Железногорска, к сожалению, скончался, — говорится в сообщении региональных властей. Ранее сообщалось, что в Курской области следователи...