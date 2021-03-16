В Москве автомобиль въехал в автобус, высаживающий людей на остановке

На востоке Москвы автомобиль выехал на тротуар и столкнулся с автобусом, который высаживал людей на остановке. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Инцидент
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.
О состоянии пострадавших не сообщается. Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее NEWS.ru писал, что пять человек — трое взрослых и двое детей — погибли в Свердловской области в результате лобового столкновения легкового автомобиля и большегруза.