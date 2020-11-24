В Москве аферист уговорил пенсионерку выкинуть в окно миллион рублей

80-летняя жительница Москвы стала жертвой афериста, который вынудил её выкинуть в окно один миллион рублей. Инцидент произошёл на юго-западе столицы в середине ноября.
33-летний житель Подмосковья позвонил пенсионерке и представился участковым. Он заявил, что в районе орудует преступник, который располагает данными о банковских вкладах пенсионеров. «Участковый» попросил пожилую женщину перезвонить ему, если ей вдруг позвонит этот «мошенник».
Через 10 минут пенсионерке позвонил «мошенник» и начал ей угрожать. Тогда пожилая женщина набрала номер «участкового», который объяснил, что проводится полицейская операция, поскольку за «мошенником» длительное время следят. Пенсионерка должна помочь «полиции» и выполнить все требования преступника.
«Мошенник» вновь позвонил пожилой женщине и потребовал снять деньги со счёта в банке. В одном отделении пенсионерка сняла 200 тысяч рублей, а в другом — 800 тысяч рублей. После это москвичке снова позвонил «мошенник». Он спросил, куда выходят окна её квартиры, а затем потребовал выкинуть деньги в окно. Пенсионерка немедленно набрала номер «участкового», который заверил женщину, что всё нормально: как только «мошенник» возьмёт деньги его тут же задержат, поскольку на купюрах будут его отпечатки.
По данным РИА Новости, пенсионерка
Силовики задержали афериста 23 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Он находится под подпиской о невыезде.
Как писал NEWS.ru, столичная полиция предупредила москвичей о новом виде мошенничества в магазинах, когда к покупателю из очереди подходит человек и предлагает расплатиться за покупку банковской картой, а взамен получить от деньги наличными.