В Москве аферист уговорил пенсионерку выкинуть в окно миллион рублей

https://static.news.ru/photo/1f40ab46-2e70-11eb-acb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

80-летняя жительница Москвы стала жертвой афериста, который вынудил её выкинуть в окно один миллион рублей. Инцидент произошёл на юго-западе столицы в середине ноября.

33-летний житель Подмосковья позвонил пенсионерке и представился участковым. Он заявил, что в районе орудует преступник, который располагает данными о банковских вкладах пенсионеров. «Участковый» попросил пожилую женщину перезвонить ему, если ей вдруг позвонит этот «мошенник».

Через 10 минут пенсионерке позвонил «мошенник» и начал ей угрожать. Тогда пожилая женщина набрала номер «участкового», который объяснил, что проводится полицейская операция, поскольку за «мошенником» длительное время следят. Пенсионерка должна помочь «полиции» и выполнить все требования преступника.

«Мошенник» вновь позвонил пожилой женщине и потребовал снять деньги со счёта в банке. В одном отделении пенсионерка сняла 200 тысяч рублей, а в другом — 800 тысяч рублей. После это москвичке снова позвонил «мошенник». Он спросил, куда выходят окна её квартиры, а затем потребовал выкинуть деньги в окно. Пенсионерка немедленно набрала номер «участкового», который заверил женщину, что всё нормально: как только «мошенник» возьмёт деньги его тут же задержат, поскольку на купюрах будут его отпечатки.

По данным РИА Новости, пенсионерка выкинула деньги мужчине, который подошёл к её окну. После этого он скрылся. Позже лже-участковый объяснил пожилой москвичке, что скоро преступник будет задержан, после чего перестал выходить на связь. Только после этого обманутая пожилая женщина обратилась в настоящую полицию.

Силовики задержали афериста 23 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Он находится под подпиской о невыезде.

Как писал NEWS.ru, столичная полиция предупредила москвичей о новом виде мошенничества в магазинах, когда к покупателю из очереди подходит человек и предлагает расплатиться за покупку банковской картой, а взамен получить от деньги наличными.