Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества в магазинах

https://static.news.ru/photo/2315885e-2899-11eb-a0cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичная полиция выявила новый вид мошенничества, с которым можно столкнуться в магазинах.

По данным пресс-службы МВД Москвы, злоумышленники пользуются добрым отношением окружающих и их доверием.

В последнее время в магазинах встречается такой вид мошенничества, когда на кассе к покупателю из очереди подходит человек, который предлагает заплатить за покупки картой, а взамен от потенциальной жертвы получить деньги наличными, — пояснили в полиции.

К жертве подходит молодая обаятельная женщина или привлекательный мужчина с рассказом о том, что банкомат неисправен, а им срочно нужны наличные. Человек соглашается помочь, так как часто сам бывал в подобной ситуации.

Позднее выясняется, что мошенники используют для оплаты украденные карты. Однако они не знают пин-код, поэтому оплачивают покупки, чтобы получить наличные. В МВД призывают не становиться невольными сообщниками нарушителей и не доверять посторонним, даже если их рассказ выглядит убедительно.

Кроме того, злоумышленники научились собирать личную информацию людей, зная лишь номера телефонов. Так к ним могут попасть фамилия и имя человека, а также его паспортная информация, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что банкам стало известно о новой усложнённой схеме мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Злоумышленники, выдающие себя за сотрудников службы безопасности кредитной организации, уговаривают потенциальную жертву приехать в отделение.