https://static.news.ru/photo/8ddc9448-50c7-11ea-9258-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Точную причину смерти жительницы Москвы, скончавшейся во время конкурса по поеданию пирожных на скорость, ещё предстоит установить. По словам администратора клуба, где проводился турнир, девушка страдала от болезни сердца.

Трагический инцидент произошёл уже после финального свистка.

После конкурса они с подругой начали общаться, и ей резко стало плохо. Она упала, и всё. Ей начали делать искусственное дыхание и вызвали скорую, — рассказал менеджер по имени Александр телеканалу РЕН ТВ.

Он уточнил, что девушка пришла в бар отдохнуть с друзьями, которые бывают там регулярно. Поначалу она не собиралась участвовать в конкурсе.

Подруга погибшей тем не менее считает, что та подавилась пирожными, так как попыталась съесть сразу несколько штук.

В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.