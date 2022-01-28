В деревне Ермолино Московской области нашли сбежавшего тигрёнка

В деревне Ермолино Московской области обнаружили четырёхмесячного заблудившегося тигрёнка, бродившего по улицам, сообщил портал Dubna.ru. Зверя увидели местные жители и сообщили в полицию. Однако до прибытия стражей порядка животное скрылось. К поиску были подключены правоохранительные органы и инспекторы охотнадзора. Местная администрация обратилась к жителям с рекомендацией воздержаться от выходов на улицу, особенно детям.
В итоге общими усилиями тигра
Ранее сообщалось, что провалившуюся под лёд самку лося заметили жители Подмосковья и позвонили спасателям. Ближайший патруль незамедлительно прибыл на место происшествия.
Спасатель обвязал лосиху верёвкой и вместе с прибывшим подкреплением вытащил животное из воды.