В деревне Ермолино Московской области нашли сбежавшего тигрёнка

В деревне Ермолино Московской области обнаружили четырёхмесячного заблудившегося тигрёнка, бродившего по улицам, сообщил портал Dubna.ru. Зверя увидели местные жители и сообщили в полицию. Однако до прибытия стражей порядка животное скрылось. К поиску были подключены правоохранительные органы и инспекторы охотнадзора. Местная администрация обратилась к жителям с рекомендацией воздержаться от выходов на улицу, особенно детям.

В итоге общими усилиями тигра поймали к 12:30 мск. Его хозяином оказался мужчина, проживающий в деревне Красная Горка недалеко от Дмитрова. Полицейские выясняют, каким образом животное сбежало от хозяина и на каких основаниях он держал дома тигра.

Ранее сообщалось, что провалившуюся под лёд самку лося заметили жители Подмосковья и позвонили спасателям. Ближайший патруль незамедлительно прибыл на место происшествия.

Спасатель обвязал лосиху верёвкой и вместе с прибывшим подкреплением вытащил животное из воды.