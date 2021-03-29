В Мексике в ДТП с автобусом погибли семь человек

https://static.news.ru/photo/4f0664fa-90af-11eb-bebf-96000091f725_660.jpg Фото: milenio.com

На северо-западе мексиканского штата Мехико разбился рейсовый автобус. Погибли семь человек, пострадали более 30.

По данным газеты Milenio, водитель не справился с управлением, транспортное средство слетело с дороги и врезалось в склон холма. Госпитализация потребовалась пятерым пострадавшим. На месте аварии работают спасатели, медики и сотрудники Красного Креста.

Ранее в Омске водитель одного из городских автобусов умер на рабочем месте. Инцидент произошёл 20 марта на перекрёстке улиц Менделеева и Заозёрной. Внезапная смерть 59-летнего водителя не привела к ДТП. По предварительным данным, на его теле не было обнаружено следов насилия. Причина смерти устанавливается.

Как писал NEWS.ru, под Рязанью автобус попал в ДТП в результате заноса. Инцидент произошёл на 226-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в районе посёлка Ушаково. В момент аварии в автобусе находились более 50 пассажиров. Всего травмы получили 19 человек, трое из них госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.