В Мексике в ДТП с автобусом погибли семь человек

На северо-западе мексиканского штата Мехико разбился рейсовый автобус. Погибли семь человек, пострадали более 30.
По данным газеты Milenio, водитель
Ранее в Омске водитель одного из городских автобусов умер на рабочем месте. Инцидент произошёл 20 марта на перекрёстке улиц Менделеева и Заозёрной. Внезапная смерть 59-летнего водителя не привела к ДТП. По предварительным данным, на его теле не было обнаружено следов насилия. Причина смерти устанавливается.
Как писал NEWS.ru, под Рязанью автобус попал в ДТП в результате заноса. Инцидент произошёл на 226-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в районе посёлка Ушаково. В момент аварии в автобусе находились более 50 пассажиров. Всего травмы получили 19 человек, трое из них госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.