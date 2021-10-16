В «Магните» отреагировали на видео с избиением охранниками покупателя

12-летний Дима Губарёв, который устроил стрельбу в школе Пермского края объяснил свой поступок буллингом со стороны одноклассников, сообщает Интерфакс. Отмечается, что во время инцидента подросток вёл себя неадекватно, ему предстоит детская психиатрическая экспертиза.

По предварительным данным задержанный подросток сообщил, что поводом для его проступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды, а также буллинг. Совершая выстрелы в воздух он выкрикивал бессвязные фразы, а при...