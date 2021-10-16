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В «Магните» отреагировали на видео с избиением охранниками покупателя

09:16, 18 октября 2021
В «Магните» отреагировали на видео с избиением охранниками покупателя
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Торговая сеть «Магнит» проверит все обстоятельства инцидента в одном из магазинов в Костромской области, где по сообщениям СМИ охранники избили покупателя за неоплаченную бутылку спиртного. В пресс-службе предприятия рассказали NEWS.ru, что сейчас выясняют детали с подрядчиком, предоставившим охранные услуги.

Мы проводим проверку всех обстоятельств инцидента, в том числе, общаемся с подрядчиком, представляющим услуги охраны и быстрого реагирования, — заявили представители «Магнита».

По информации RT, избиение произошло в одной из торговых точек города Шарья Костромской области.

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