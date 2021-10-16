В «Магните» отреагировали на видео с избиением охранниками покупателя

Торговая сеть «Магнит» проверит все обстоятельства инцидента в одном из магазинов в Костромской области, где по сообщениям СМИ охранники избили покупателя за неоплаченную бутылку спиртного. В пресс-службе предприятия рассказали NEWS.ru, что сейчас выясняют детали с подрядчиком, предоставившим охранные услуги.
Мы проводим проверку всех обстоятельств инцидента, в том числе, общаемся с подрядчиком, представляющим услуги охраны и быстрого реагирования, — заявили представители «Магнита».
По информации RT, избиение