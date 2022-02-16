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В Липецкой области стая собак напала на девятилетнюю девочку

06:26, 17 февраля 2022
В Липецкой области стая собак напала на девятилетнюю девочку Фото: pixabay.com
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В поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области стая бездомных собак напала на девятилетнюю девочку, сообщает портал LipetskMedia. По словам отца ребёнка, инцидент произошел возле дома, когда девочка возвращалась из школы. В результате нападения школьница получила рваную рану и следы от укуса.

Уже дома мы увидели, что псы успели покусать мою дочку. Страшно представить, как могла пострадать моя дочь, если бы она была где-то далеко от дома, — рассказал отец девятилетней.

Он призвал других родителей быть бдительными и по возможности провожать детей в школу.

Ранее в Генеральной прокуратуре России выступили с предложение разработать критерии «немотивированной агрессии» бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации. При этом отмечается, что отсутствие этих критериев угрожает жизни и здоровью граждан.

При этом в ведомстве не уточнили дальнейшую судьбу животного, которое будет признано «агрессивным», согласно новому закону. В настоящее время по законодательству все безнадзорные животные обязаны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать несъёмную метку, а затем должны быть возвращены в места обитания, если не был найден хозяин.

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