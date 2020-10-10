В Ленобласти обрушился надземный пешеходный переход

https://static.news.ru/photo/82107bb0-0bd5-11eb-8ff7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области рухнул пешеходный переход через трассу М-10 «Россия». Данных о пострадавших пока не поступало.

Инцидент произошёл в Тосненском районе. В настоящее время движение автотранспорта в районе обрушения перекрыто, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По некоторым данным, переход снёс самосвал.

Похожий случай был 29 сентября на трассе М-5 «Урал» недалеко от Екатеринбурга. Водитель КамАЗа задел надземный переход, после чего он на него обрушился. В региональном управлении МЧС уточнили, что грузовик не смог проехать под мостом из-за того, что у него во время движения открылся кузов. Водителя грузовика насмерть зажало в кабине, писал NEWS.ru.