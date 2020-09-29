При обрушении пешеходного моста под Екатеринбургом погиб водитель

https://static.news.ru/photo/74b071a2-0269-11eb-a1f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: 66.mchs.gov.ru

На трассе М-5 «Урал» недалеко от Екатеринбурга обрушился надземный переход. Водитель грузовика задел конструкцию, которая на него и обрушилась. Движение на трассе Екатеринбург — Челябинск перекрыто.

Пешеходный мост рухнул на трассе М-5 «Урал» вечером во вторник после повреждения автомобилем КамАЗ из-за превышения допустимых габаритов, — рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.

В региональном управлении МЧС уточнили, что КамАЗ не смог проехать под мостом из-за того, что у него во время движения открылся кузов. Водителя грузовика насмерть зажало в кабине.

Прокуратура Екатеринбурга уже организовала проверку по этому поводу. Будет установлена причина обрушения моста, когда он в последний раз ремонтировался или обследовался на предмет устойчивости. Также прокуратура планирует запросить документы о состоянии КамАЗа, в частности проходил ли он техосмотр перед выходом в рейс, передаёт Е1.ru

Как писал NEWS.ru, ГУ МЧС по Московской области сообщает о 54 пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода на складе в Ступино. Ранее речь шла о 51 человеке. По данным ведомства, в лечебных учреждениях остаются 32 человека, детей среди них нет. Среди них есть как минимум 18 пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии. В ведомстве пообещали оказать пострадавшим и их родным психологическую помощь. По информации источника РИА Новости, все пострадавшие — выходцы из Киргизии.