В Ленобласти автомобиль сбил детей на пешеходном переходе

https://static.news.ru/photo/3a9e2df0-8fa5-11eb-a606-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот t.me/Lshot

В Ленинградской области автомобиль сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе. Одна из них умерла по пути в больницу, вторая госпитализирована с переломами.

Инцидент произошёл в городе Тосно. На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как девочки идут по «зебре» и на середине дороги на них на большой скорости налетает красный автомобиль. От удара подростков подбросило высоко в воздух.

По сведениям телеканала РЕН ТВ, за рулём автомобиля находилась женщина. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее NEWS.ru писал, что в Пермском крае водитель сбил насмерть девятилетнего ребёнка. Мужчина находился за рулём в нетрезвом состоянии. Не справившись с управлением, он допустил наезд на несовершеннолетнего. Тот от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Нижнем Новгороде суд приговорил к восьми годам колонии сына генерала-майора юстиции, сбившего на автомобиле группу детей, которые шли в театр. В результате ДТП пострадали девятеро несовершеннолетних и трое взрослых.