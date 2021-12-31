В Ленинградской области отец зарезал сына прямо перед Новым годом

В Гатчине Ленинградской области встреча Нового года закончилась убийством, сообщает телеканал РЕН ТВ. Родственники поссорились за праздничным столом после распития алкогольных напитков. В итоге старший из мужчин схватил нож и нанёс сыну около пяти ударов, из-за чего тот скончался на месте.

Трагедия произошла около 18 часов в доме № 42 на Красноармейском проспекте. 66-летний мужчина из-за внезапно возникшего конфликта убил своего 42-летнего сына, после чего рассказал о содеянном соседке, которая и вызвала полицию.

Подозреваемый был задержан. Погибший был неоднократно судим.

Ранее сообщалось, что в районе Саларьево в Новой Москве в новогоднюю ночь пострадали три человека в результате поножовщины, которую устроила группа молодых людей. Один из них доставлен в больницу.

В МВД заявили, что сотрудники полиции не допустили нарушений правопорядка в ходе празднования Нового года. Всего в торжествах приняли участие почти 2 млн человек. Общественный порядок обеспечивали 40,5 тысячи сотрудников.