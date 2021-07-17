В Кузбассе Lexus на переходе насмерть сбил супругов

Водитель на Lexus насмерть сбил супружескую пару на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Белово Кемеровской области. ДТП произошло вечером 18 июля на пересечении улицы Октябрьской и переулка Толстого, сообщает РИА Новости.

Предварительно установлено, что водитель Lexus совершил наезд на семейную пару, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — цитирует агентство пресс-служба регионального ГУ МВД.

Отмечается, что иномаркой управлял 26-летний водитель, который только в 2021 году трижды привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Погибшими оказались 58-летний мужчина и 55-летняя женщина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что три человека, среди которых ребёнок, погибли в автоаварии в Алтайском крае, ещё двое взрослых и трое детей оказались в больнице. К трагедии привело ДТП на 275-м км федеральной автодороги «Чуйский тракт», где водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением и допустил боковое столкновение с автомобилем «Хёндай Грета».