В Курской области женщина подожгла собственного сына во время ссоры

В Курской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство собственного сына. Женщина облила своего 8-летнего ребёнка горючим веществом и подожгла. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
По данным пресс-службы, против жительницы Железногорского района Курской области
Как полагает следствие, в ходе ссоры женщина во дворе дома облила своего сына горюче-смазочным материалом и подожгла. Ребёнок госпитализирован с ожогами третьей степени. Мать задержана.
В областной администрации сообщили, что ребёнок будет доставлен санавиацией в больницу Нижнего Новгорода, где ему окажут необходимую помощь.
Информация о происшествии передана в органы соцопеки.
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