В Курской области женщина подожгла собственного сына во время ссоры

https://static.news.ru/photo/70b72ae8-bb3b-11ea-bbaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство собственного сына. Женщина облила своего 8-летнего ребёнка горючим веществом и подожгла. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным пресс-службы, против жительницы Железногорского района Курской области возбуждено дело по статье о покушении на убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью.

Как полагает следствие, в ходе ссоры женщина во дворе дома облила своего сына горюче-смазочным материалом и подожгла. Ребёнок госпитализирован с ожогами третьей степени. Мать задержана.

В областной администрации сообщили, что ребёнок будет доставлен санавиацией в больницу Нижнего Новгорода, где ему окажут необходимую помощь.

Информация о происшествии передана в органы соцопеки.

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