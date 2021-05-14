В Красноярском крае произошла крупная утечка топлива

В Дудинке Красноярского края на объекте «Норникеля» произошла крупная утечка топлива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
На территории Таймырской топливной компании происходит утечка в обвалованный котлован дизельного топлива из ёмкости 20 тысяч кубических метров, — сказал источник.
В «Норникеле» сказали, что вылилось 20 литров горючего и речь об угрозе для окружающей среды не идёт. Тем не менее в МЧС говорят о 200 литрах вытекшего топлива.
Специалисты уже приступили к аварийным работам, ведётся перекачка смеси в резервные ёмкости.
Стоит заметить, что подобные аварии с участием «Норникеля» уже происходили. Так, 29 мая 2020 года в Норильске произошла крупная авария. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что компания «Норникель» выплатила весь штраф, назначенный ей за ущерб от разлива нефти в Норильске. Деньги поступили в российский бюджет, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.