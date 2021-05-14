В Красноярском крае произошла крупная утечка топлива

https://static.news.ru/photo/06f18854-b6e6-11eb-b3d1-96000091f725_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com/Global Look Press

В Дудинке Красноярского края на объекте «Норникеля» произошла крупная утечка топлива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

На территории Таймырской топливной компании происходит утечка в обвалованный котлован дизельного топлива из ёмкости 20 тысяч кубических метров, — сказал источник.

В «Норникеле» сказали, что вылилось 20 литров горючего и речь об угрозе для окружающей среды не идёт. Тем не менее в МЧС говорят о 200 литрах вытекшего топлива.

Специалисты уже приступили к аварийным работам, ведётся перекачка смеси в резервные ёмкости.

Стоит заметить, что подобные аварии с участием «Норникеля» уже происходили. Так, 29 мая 2020 года в Норильске произошла крупная авария. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что компания «Норникель» выплатила весь штраф, назначенный ей за ущерб от разлива нефти в Норильске. Деньги поступили в российский бюджет, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.