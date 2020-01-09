https://static.news.ru/photo/4b4c3ce6-1927-11ea-9768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ГУ МЧС Коми сообщили, что на нефтеперерабатывающем заводе Ухты произошёл пожар.

Инцидент произошёл по адресу: улица Заводская, 11. Площадь пожара составляет 700 кв. м. Специалисты отметили, что прогремело шесть взрывов.

Мэр города Магомед Османов рассказал, что на заводе внезапно лопнули задвижки двух резервуаров, из-за чего их содержимое вылилось, передаёт PG11.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что пожар вспыхнул в трёхэтажном кирпичном производственном здании на территории завода «Нефтехим». Его площадь составила 1,6 тысячи кв. м. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.