В Китае произошла серия взрывов на шахте

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Семь человек погибли и ещё девять получили ранения в результате серии на одной из угольных шахт в уезде Цзясян (восточная китайская провинция Шаньдун).

В отделе пропаганды правительства уезда сообщили, что ЧП произошло в 06:55 утра по местному времени (01:55 мск). В этот момент работали 19 горняков. Спасатели сразу приступили к поиску работников шахты, однако их удалось найти и поднять спустя два часа. Врачи госпитализировали 16 человек. Трое не пострадали.

В Больнице семь человек скончались. Один пациент находится в тяжёлом состоянии. Спецслужбы устанавливают причины взрывов, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, в колумбийском городе Кукунуба при взрыве в шахте погибли 11 человек. Предполагается, что взрыв на угольной шахте случился из-за скопления метана в угольной выработке.Четверых шахтёров, которые оказались в заточении из-за взрыва, удалось спасти. Они получили травмы, однако серьёзно не пострадали.