В Китае 20 человек погибли на ультрамарафоне из-за плохой погоды

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Ультрамарафон в китайской провинции Ганьсу привёл к гибели 20 человек из-за плохой погоды. Ещё один человек считается пропавшим без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.

Забег по пересечённой горной местности на 100 км стартовал утром 22 мая недалеко от города Байинь. Вдруг начался град, и на местность, где проходил высокогорный этап марафона, обрушился шквалистый ветер.

Участники состязания почувствовали физический дискомфорт, у них опустилась температура тела. На помощь людям отправились 700 спасателей. Они нашли тела 20 человек, эвакуировали 151 из 172 человек, причём, восемь из них пришлось госпитализировать. Еще одного участника марафона ищут.

Ранее стало известно, что ураган в Китае унёс жизни как минимум 12 человек, ещё более 400 получили ранения. Китайские города Ухань и Сучжоу вечером 14 мая оказались в эпицентре разгула стихии. Скорость ветра достигла 23 м/с. В Ухани погибли восемь человек и 280 получил ранения. При этом не менее 85 домов оказались полностью разрушены.