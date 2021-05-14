Торнадо в Китае унёс жизни 12 человек

https://static.news.ru/photo/df2d7a54-b57c-11eb-9b49-96000091f725_660.jpg Фото: ZouYueTweets/twitter.com

Ураган в Китае унёс жизни как минимум 12 человек, ещё более 400 получили ранения. Об этом сообщила газета Global Times.

Китайские города Ухань и Сучжоу вечером 14 мая оказались в эпицентре разгула стихии. Скорость ветра достигла 23 м/с, сообщает издание.

В Ухани погибли восемь человек и 280 получил ранения. При этом не менее 85 домов оказались полностью разрушены, повреждения получили около 400, два башенных крана, а также временные сооружения площадью около 8 тыс. квадратных метров. В Сучжоу жертвами стали четыре человека, ещё 149 получили лёгкие ранения.

Ранее сообщалось, что в Ухани погибли шесть человек.