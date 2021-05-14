Торнадо в Китае унёс жизни 12 человек

Ураган в Китае унёс жизни как минимум 12 человек, ещё более 400 получили ранения. Об этом сообщила газета Global Times.
Китайские города Ухань и Сучжоу вечером 14 мая оказались в эпицентре разгула стихии. Скорость ветра достигла 23 м/с,
В Ухани погибли восемь человек и 280 получил ранения. При этом не менее 85 домов оказались полностью разрушены, повреждения получили около 400, два башенных крана, а также временные сооружения площадью около 8 тыс. квадратных метров. В Сучжоу жертвами стали четыре человека, ещё 149 получили лёгкие ранения.
Ранее сообщалось, что в Ухани погибли шесть человек.